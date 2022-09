Riqualificazione urbana, oltre un milione di euro per Aragona

“È con grande orgoglio che posso comunicare ai miei cittadini che Aragona avrà presto una nuova cornice urbana più riqualificata” – commenta il sindaco Pendolino dopo la delibera giunta dalla Regione.

Grazie alle delibera 410 del 4 agosto 2022 della Regione Siciliana intitolata “Interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) -2021/2027 – Apprezzamento” – si legge la Giunta Regionale per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta del Presidente della Regione, di cui alla nota prot. n. 14729 del 4 agosto 2022 e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, concernente il finanziamento dei progetti di investimento ivi indicati, con le risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2021/2027, e dando mandato al Dipartimento regionale della programmazione e al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro-Ragioneria generale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali.

Al bando di gara hanno partecipato moltissimi comuni della Sicilia e della Provincia di Agrigento. Il comune di Aragona in particolare si è aggiudicata la somma di € 1.830.000,00 per la “Riqualificazione del patrimonio culturale e naturale attraverso la creazione di un giardino botanico nella villa comunale, il rifacimento della scalinata di via Chiarelli ed interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici attraverso la realizzazione di un impianto a biomasse e di impianti fotovoltaici”.

“Per un Comune come il nostro, che sta lavorando strenuamente per uscire dal dissesto – conclude Pendolino – queste notizie portano una ventata di ottimismo e di entusiasmo”.