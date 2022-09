Tumori e discarica a Montallegro, Sodano: “qual è la posizione dei candidati all’Ars?”

“La conferenza stampa a Montecitorio di ieri mattina sull’allarmante casistica di tumori a Montallegro è stata un successo. Prima di tutto perché, più di ieri, oggi c’è un paese intero non più disponibile a subire le vessazioni di chi, nel nome del profitto, ha sacrificato la salubrità e l’equilibrio di un territorio che non aveva mai conosciuto particolari criticità. In ogni circostanza la popolazione deve essere compatta e determinata nel difendere i propri diritti, deve costruire il proprio futuro imponendo il rispetto e l’azione concreta da parte della classe politica”. Queste le parole del deputato agrigentino Michele Sodano che ieri ha presenziato alla Conferenza stampa alla Camera dei deputati in presenza del sindaco di Montallegro Cirillo.

“Oggi pretendiamo di sapere dai futuri candidati all’Ars quale sia la loro posizione in merito al tema dei decessi di Montallegro. Vogliamo sapere se daranno seguito e sosterranno le rilevazioni scientifiche e metriche del Comune, effettuate grazie alla spinta della Pro Loco e del Sindaco, o se preferiranno, come ha fatto Musumeci, tenere in considerazione esclusivamente i dati prodotti dalla stessa ditta che gestisce la discarica. Fino a ora è stato così.

Chiedo, con cortesia, sottolinea Michele Sodano, agli Onorevoli Savarino, Pullara, Gallo, Catanzaro, e a tutti gli altri candidati, di guardare la conferenza stampa, ove sono intervenute le istituzioni e le associazioni di Montallegro, oltre che il Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, e di prendere posizione pubblicamente, chiedendo insieme a noi, il rispetto di ogni normativa vigente e l’avvio di un’indagine epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’Ambiente, che possa accertare, o escludere, i legami tra la discarica di rifiuti della ditta Catanzaro e il tasso di tumori superiore alla media nazionale”.