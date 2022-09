Agrigento, manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione

In questo periodo si nota l’accensione provvisoria, differita e temporanea degli impianti d’illuminazione pubblica in città.

“Tutto normale, scrive il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, la City Green Light S.r.l.,società affidataria del servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semaforici per conto del Comune di Agrigento, in questi giorni sta effettuando la revisione periodica degli impianti. I controlli e le verifiche tecniche devono essere svolti necessariamente in orari diurni. È bene precisare che il pagamento dell’energia elettrica è sostenuto dalla Società che gestisce il servizio e l’attuale accensione provvisoria degli impianti non grava assolutamente sulle casse comunali; il comune, sottolinea il primo cittadino, infatti, paga un canone annuo di gestione che viene aggiornato trimestralmente in relazione a dei coefficienti ISTAT pubblicati da Consip.”