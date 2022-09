Pnrr, 2.5 milioni di euro per impianto sportivo a Villaggio Mosè

Un finanziamento di 2 milioni e 500 mila euro dal Ministero dello Sport per realizzare un impianto sportivo polivalente di calcio a cinque, pallacanestro, pallavolo, danza e pattinaggio. È quanto ha ottenuto il comune di Agrigento dal bando relativo al PNRR, missione 5 componente 2 investimento 3.1 sport ed inclusione sociale- cluster 1. Il finanziamento per il recupero di aree urbane permetterà la realizzazione del progetto proposto dal Comune in località Villaggio Mosè.

«Un’altra notizia straordinaria – dichiara il sindaco Franco Micciché – che premia ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dall’assessore Gerlando Principato con gli uffici tecnici e con la collaborazione del consigliere comunale Gerlando Piparo, che ben conosce le necessità della comunità del Villaggio Mosè. Un progetto che andrà a interessare uno dei quartieri più popolosi della città – ha detto il sindaco Francesco Miccichè – che consente di elevare la qualità del decoro urbano e di migliorare il tessuto sociale ed ambientale del nostro territorio».

«Un altro bando competitivo del Pnrr nel quale per vincere occorreva presentare un progetto attrattivo e all’avanguardia sia sotto il profilo tecnico che funzionale – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gerlando Principato –. Abbiamo vinto, e questo permetterà agli Agrigentini di avere una palestra polifunzionale a servizio dei giovani atleti a costo zero per il bilancio».

La superficie del lotto di pertinenza della nuova palestra polivalente interesserà una porzione di circa 3.450 metri quadri. La struttura polivalente rispetterà i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica, integrata nel contesto, costituita da un involucro con ottime prestazioni termiche (basse trasmittanze ed elevata inerzia termica) alimentato ad energia rinnovabile e dotato di impianti tecnologicamente avanzati.

I locali sono stati progettati e verranno attrezzati in modo da consentire l’uso da parte dei diversamente abili, sia per quanto attiene l’attività sportiva che per la fruizione degli spogliatoi e dei relativi servizi igienici. Si prevede, inoltre, la realizzazione di un parcheggio pertinenziale di 34 posti auto di cui due riservati a utenti diversamente abili.