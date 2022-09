Campobello di Licata, Solidarietà per i paesi terremotati

Bella iniziativa in favore dei terremotati di Amatrice ed altre comunità. Oggi (Lunedì 12 settembre), alle ore 20, nella centrale piazza XX Settembre, a Campobello di Licata, in collaborazione con i ristoratori locali e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale campobellese, sotto la guida del sindaco Antonio Pitruzzella, il Lions Club Ravanusa-Campobello, organizza una manifestazione che consiste nella distribuzione di un primo piatto all’amatriciana e un bicchiere di vino per 5 euro. L’intero incasso sarà devoluto alle popolazioni colpite dal sisma. Per l’associazione: “siete tutti invitati a partecipare e collaborare”. La notizia è comunicata da Carmelo Paci, presidente Lions Club Ravanusa-Campobello. E allora, tutti in piazza per solidarietà.

Giovanni Blanda