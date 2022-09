Caro Energia, l’allarme di Fipe: “4 mila attività rischiano chiusura in Sicilia”

Le imprese aderenti a Fipe Sicilia, la federazione dei pubblici esercizi, spegneranno le insegne dalle ore 20 di giovedi’ 15 settembre. Lo faranno “per protestare contro il caro bollette che sta mettendo in ginocchio la maggior parte delle attivita’, alcune delle quali hanno deciso di chiudere mentre la maggior parte si e’ vista costretta a rimodulare la propria operativita’, serrando i battenti a pranzo, ad esempio, o tagliando parte del personale. “Ogni giorno che passa, man mano che arrivano le varie bollette – ha spiegato il presidente di Fipe Sicilia, Dario Pistorio – il comparto va sempre piu’ in tilt. In pochi, con questi chiari di luna, se la sentono di andare avanti. Le nostre stime? Parlano della chiusura in Sicilia di circa 4000 attivita’ nel settore somministrazione con la perdita del lavoro per poco meno di 12mila persone. Insomma, un disastro”.

La Fipe fa anche delle proposte al futuro governatore siciliano. “Essendo la Sicilia produttore di energia – afferma l’associazione e’ – auspicabile uno scontro immediato su tutti i costi statali, accise e quant’altro. Chiediamo di abbassare il costo dei prodotti petroliferi alla pompa di distribuzione ma anche di istituire un tavolo di crisi E’, inoltre, da valutare la possibilita’ di spostare i pagamenti di tutti i prestiti con le banche a 30 anni, tipo prestiti di guerra, perche’, per l’appunto, e’ come se ci trovassimo in guerra. E, ancora, sollecitare un aiuto agli istituti di credito affinche’ si carichino l’onere delle ultime quattro bollette per pagarle a trent’anni”. “Avremo – conclude il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti – default aziendali con indebitamenti di aziende che sono uscite dalla pandemia con difficolta’. Ma, soprattutto, subiremo il ritorno a una nuova regressione da cui difficilmente verremo fuori in tempi brevi. Insomma, ci confronteremo con una crisi di lunga durata e per di piu’ imprevedibile. Una crisi da cui la Sicilia uscira’ fuori, quando ne uscira’, con le ossa rotte”.