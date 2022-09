Incendio a Montallegro: distrutti alloggi popolari in costruzione

A Montallegro è divampato un incendio in contrada Ferruzza.

Le fiamme hanno avvolto gli alloggi popolari rimasti incompiuti per anni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno tentato di salvare il possibile.

“Da anni quegli alloggi sono rimasti incompiuti e a giorni grazie al nostro impegno e alla Regione Siciliana era arrivato il Decreto di Finanziamento per il completamento gli alloggi che dovevano servire per 18 famiglie, e oggi purtroppo qualcuno ha pensato bene di incendiarle. Perche’??” Queste le parole del primo cittadino Giovanni Cirillo che ha già informato i Carabinieri e formalizzerà denuncia contro ignoti.