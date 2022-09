Menfi, rave party abusivo sulla spiaggia di Bertolino

A Menfi, nella spiaggia di Bertolino, da questa notte si svolge un rumoroso ed abusivo rave party.

A lavoro le Forze dell’Ordine per far sgomberare l’area.

“Aldilà del grave fatto odierno, dichiara in una nota Mareamico, già da tempo segnaliamo la presenza abusiva e continua di un elevatissimo numero di camper che, senza alcuna autorizzazione, occupano ed inquinano, questo pregevole tratto di spiaggia libera a Menfi.

Oggi abbiamo presentato un nuovo esposto alla Capitaneria di Porto, ai Carabinieri ed al Demanio marittimo, per impedire il ripetersi di questi fatti.”