Scuola: Sicilia promossa in educazione alimentare

Videogiochi e linguaggi di programmazione, ebook multimediali e presentazioni animate: c’è tanta tecnologia, ma anche desiderio di stabilire un legame consapevole con la natura e con il cibo negli elaborati vincitori della settima edizione di “Mò e la favola dell’olio”, concorso ludico didattico promosso nel 2015 da Monini per diffondere, attraverso la scuola, una corretta cultura alimentare e ambientale. Il concorso è parte integrante del progetto “Monini per la scuola”, dedicato agli istituti di ogni ordine e grado, che ha già coinvolto quasi 900 mila alunni (circa 200 mila solo nelle scuole primarie). Un impegno lungimirante in un Paese che vede crescere in maniera preoccupante i disturbi del comportamento alimentare fra i giovani e giovanissimi (in Italia coinvolgono circa 3 milioni di adolescenti, in aumento di oltre il 40% da inizio pandemia secondo l’Istituto Superiore di Sanità), tanto da spingere il Parlamento ad avanzare proposte di legge per introdurre l’educazione alimentare nell’offerta scolastica, a partire dalle elementari.

E sono proprio i bambini e le bambine delle primarie, con il loro carico di fantasia e con la loro capacità di dominare i nuovi linguaggi digitali, i protagonisti dell’edizione 2022 di un concorso che ha visto le scuole del Sud Italia, dalla Calabria alla Sicilia alla Basilicata, sbaragliare la concorrenza dal resto della Penisola. Gli alunni, guidati dai loro insegnanti, hanno scoperto, attraverso un percorso didattico digitale, come nasce l’olio extravergine di oliva, come viene prodotto, come arriva nelle nostre case e come va consumato all’interno di una dieta equilibrata e di uno stile di vita corretto.

Sul primo gradino del podio, a pari merito, la Scuola Primaria Porta di Ferro di Rossano (CS), Calabria, e la Scuola Primaria Savoia di Lucania, di Savoia di Lucania (PZ), Basilicata, che si sono aggiudicate 1.000 euro in forniture didattiche con, rispettivamente, gli elaborati “Intervista alla Dea Atena” e “Olivetto e DADO SMART ai tempi della didattica digitale integrata”. Il primo è un progetto in rima realizzato in veste digitale con Powtoon (piattaforma per creare presentazioni animate), in cui, immaginando di fare un’intervista alla Dea Atena, si ripercorre il percorso multidisciplinare fatto sulla produzione dell’olio d’oliva. Emerge il legame con il territorio, il coinvolgimento della comunità locale, così come il desiderio di dare voce e valore alle tradizioni culturali del luogo. Il secondo progetto vincitore è invece il risultato di una metodologia di cooperative learning, che ha dato vita ad un testo narrativo e a game educativi, sfruttando strumenti digitali come Scratch (programma di coding) e Learning Apps.

Menzione speciale ex equo, infine, alla Scuola Primaria Pietro Scuderi, Linguaglossa (CT), Sicilia, con “La nocellara Etnea”, ricerca approfondita e minuziosa sulla cultivar simbolo del territorio, e alla Scuola Primaria di Maierato, Maierato (VV), Calabria, con “Mo’ Nini il fruttato che delizia ogni palato”, ebook multimediale che condensa filastrocche, decaloghi, slogan, disegni, lavoretti multimaterici sul tema extravergine. Alle due scuole una fornitura di olio EVO Monini per l’anno scolastico.

“Siamo particolarmente orgogliosi – spiega Maria Flora Monini, alla guida dell’azienda insieme al fratello Zefferino – di questo progetto, che ogni anno ci stupisce per la creatività e la maturità espressa dai bambini e dai ragazzi. Come azienda siamo consapevoli di avere una responsabilità importante nei confronti dei consumatori e in particolare delle nuove generazioni: per questo abbiamo deciso di lavorare con le scuole”.

L’educazione è infatti uno dei pilastri di A Hand for the Future, il Piano di sostenibilità avviato nel 2020 dall’azienda, che ha tra gli obiettivi proprio quello di coinvolgere, entro il 2030, 1 milione di ragazzi – dalle elementari alle superiori – con progetti legati alla sana alimentazione.