Tombaroli in azione a Eraclea Minoa, scoperti 30 scavi abusivi

Tombaroli nuovamente in azione nella zona archeologica di Eraclea Minoa, a pochi passi dall’anfiteatro. Scoperti almeno trenta scavi abusivi in cerca di reperti archeologici. Non vi è certezza se l’azione abbia fruttato antichi oggetti.

A formalizzare la denuncia è stato uno dei dipendenti del museo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La zona è di difficile controllo e la videosorveglianza non sempre copre tutta l’area. Il raid può essere collocato temporalmente nella settimana tra il 2 ed il 7 settembre.