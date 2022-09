Campobello di Licata, Regolamento per funzionamento del consiglio comunale

Sino al 21 settembre, presso l’ufficio di segreteria, è depositata la proposta di modifica al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Chiunque può presentare modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento.

Tre gli altri, è pervenuta al Comune una proposta di un consigliere comunale, secondo cui, per una maggiore efficienza del civico consesso, intende modificare l’articolo del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

In particolare: “l’avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere notificato al domicilio del consigliere.

Giovanni Blanda.