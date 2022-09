Canicattì, danneggiate auto:indagini in corso

Due raid vandalici nel giro di poche ore. È successo a Canicattì dove le automobili di proprietà di un agente di commercio e di una operatrice di un call center sono state pesantemente danneggiate da ignoti.

Il primo episodio si è verificato in via Togliatti. Ignoti, utilizzando un oggetto appuntito, hanno rigato la carrozzeria di una Fiat 500 L di proprietà di una trentatreenne impiegata in un call center. I danni all’auto sono ingenti.

Il secondo raid vandalico riguarda invece la Hyundai Tucson di un agente di commercio quarantenne. Anche in questo caso ignoti, utilizzando un cacciavite, hanno rigato l’intera carrozzeria. Entrambi i proprietari delle auto si sono poi recati al commissariato di Canicattì per sporgere denuncia.

Al momento non ci sono elementi che possano far ipotizzare un collegamento tra i due episodi. Indagano i poliziotti.