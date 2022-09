L’arcivescovo emerito Ferraro compie 90 anni: gli auguri dll’Arcivescovo Damiano

In occasione del 90º compleanno dell’arcivescovo emerito di Agrigento, mons. Carmelo Ferraro, a complimentarsi e a fare gli auguri è l’arcivescovo di Agrigento mons. Alessandro Damiano

“Eccellenza, voglia accogliere i miei più cordiali auguri insieme a quelli della Chiesa Agrigentina nel giorno del suo novantesimo compleanno.

Con affetto e gratitudine desideriamo unirci alla sua preghiera di ringraziamento al Signore per il dono della vita, dono che Lei ha condiviso con noi e offerto per noi durante i vent’anni del suo ministero episcopale e fino ad oggi.

Il Signore ha voluto che fosse Lei ad accompagnare la Chiesa di Agrigento nel passaggio al terzo millennio.

Fedele alla Parola e al Magistero, ha guidato la comunità diocesana dimostrando sempre la sollecitudine verso il gregge e l’amore per il Signore. Continui ad accompagnarci con l’affetto e la preghiera.

Il Signore le conceda ancora vita, salute e serenità. La Vergine Madre la guidi e la protegga”.