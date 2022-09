Montevago, XV edizione festa del vino tutta al femminile

Successo per la festa del vino di Montevago, ritornata dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia. Nel cuore del paese vecchio distrutto dal terremoto del 1968 si sono riuniti agricoltori e vignaioli che hanno portato l’uva frutto della vendemmia per ripetere il rito della pigiatura insieme a famiglie e bambini proprio come si faceva un tempo.

Di grande importanza il seminario “Donne e vino – imprenditoria femminile settore vinicolo” a cura de Le Donne del Vino, moderato dalla giornalista Francesca Landolina, hanno partecipato Roberta Urso, PR Cantine Settesoli e Presidente Le Donne del Vino Sicilia, Giuditta Raccuglia, Enologa CVA, Samantha di Laura, imprenditrice piemontese che ha investito in Sicilia creando un’azienda di sole donne, Federica Fina, imprenditrice e responsabile enoturismo Cantine Fina e la giovane Agata Cannata dell’azienda Le Sette Aje.