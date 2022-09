Pignatone (M5S): la gestione della fauna selvatica imprescindibile per tutela produzioni e sicurezza

Schiacciata dai rincari delle materie necessarie per la produzione e dal caro energia, le imprese agricole siciliane si trovano da tempo costrette a rimanere sole nel fronteggiare un’altra grande emergenza: i danni da fauna selvatica, sempre più ingenti e frequenti a causa dell’incontrollato proliferare di questi animali. Una problematica che ha varcato i confini rurali per divenire una questione di pubblica sicurezza. Ricordiamo tutti le scene delle famiglie di cinghiali che hanno messo a rischio l’incolumità dei cittadini nei luoghi urbanizzati. Il controllo e la gestione della fauna selvatica necessitano di un intervento libero da ogni pregiudizio ideologico e teso al più sensato e coscienzioso pragmatismo. Più volte, in questi anni, come M5S in commissione agricoltura abbiamo proposto modifiche normative per rendere più efficace la legge 157 del 1992, ma senza successo.

Durante il primo Governo Conte, con i ministeri delle politiche agricole e dell’ambiente abbiamo dato vita ad un tavolo tecnico che ha prodotto una relazione in cui si prospettano soluzioni concrete al problema. Il confronto è proseguito in Parlamento, dove in commissione agricoltura abbiamo ascoltato esponenti del mondo della caccia, del mondo animalista e di quello agricolo. Sono emerse proposte che abbiamo provato ad inserire nella legge di conversione del decreto Peste Suina Africana, anche qui inascoltati.

Non bisogna dimenticare, però, che il ruolo delle regioni è cruciale perché la gestione e il controllo della fauna selvatica è in capo a loro. Il problema esiste e va risolto, Per il bene dell’agricoltura e dei cittadini. E le regioni devono essere le prime ad adoperarsi con mezzi e risorse, senza nascondersi accampando scuse.

Mi auguro che il prossimo Parlamento possa proseguire un confronto schietto, sincero e risolutivo sulla problematica come abbiamo sempre fatto in questi anni in commissione agricoltura alla camera.