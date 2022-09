Tragico incidente stradale nel Siracusano, muore 34enne

Un 34enne di Avola, Giovanni Cappello, è deceduto dopo un incidente stradale avvenuto ieri sera nel territorio di Avola. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, l’uomo era in sella ad una moto ma non è chiaro se ha avuto uno scontro con un altro mezzo o se, invece, abbia perso autonomamente il controllo.

A rendere noto il decesso il Vespa Club Avola “Michele Piccione”, di cui la vittima era un socio. “Giovanni era nato il 21 novembre del 1987 e la sua semplicità, il suo altruismo, la sua generosità, la sua umiltà, il suo sorriso erano straordinariamente unici, così come la sua abilità nelle gare di lentezza ci davano orgoglio di averlo come socio e come amico” spiegano gli amici del club.