Caro bollette, dal 15 settembre l’iniziativa “La Sicilia spegne le insegne”

Si chiama “La Sicilia spegne le insegne” contro il caro bollette l’iniziativa di protesta promossa da Fipe regionale, la federazione italiana pubblici esercizi aderente a Confcommercio.

All’incontro presenti il presidente regionale Fipe, Dario Pistorio, il presidente vicario Fipe, Antonio Cottone, che è anche presidente provinciale Fipe Palermo, e Giovanni Trimboli, presidente ristoratori della provincia di Catania. Sarà presente anche il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. L’iniziativa prenderà il via dal 15 settembre alle 20.

Secondo i dati pervenuti alla Fipe relativi alle bollette degli associati e riguardanti il mese di agosto 2022, si tratta di “una situazione insostenibile che sta mettendo a rischio la prosecuzione di ogni attività”.

Attività commerciali e imprenditoriali in ginocchio

Il caro bollette continua a mietere vittime tra le attività commerciali e imprenditoriali in Sicilia, con fatture da dover pagare che in alcuni casi addirittura risultano più che quadruplicate. Una tra le categorie più colpite è sicuramente quella dei panettieri che già in questi giorni ha fatto sentire il suo grido d’aiuto. A Palermo il problema sta assumendo contorni davvero problematico e c’è il rischio che si possano verificare chiusure in serie.