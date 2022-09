Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio, morto 62enne

Un’esplosione si e’ verificata all’interno della fabbrica di fuochi d’artificio Vaccalluzzo a Belpasso, nel Catanese. Per cause ancora al vaglio degli investigatori lo scoppio ha investito uno dei proprietari, Antonino Vaccalluzzo, di 62 anni, che e’ morto sul colpo. Sul posto stanno operando i carabinieri della compagnia di Paterno’. Anni fa un altro componente della famiglia Vaccalluzzo e’ rimasto coinvolto in un altro scoppio devastante.