Non ce l’ha fatta Giovanni Cappello, di 34 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale, domenica notte, in contrada Tagliatelli, ad Avola, nel Siracusano. L’uomo è morto all’ospedale Di Maria, dove era stato ricoverato. Il motociclista era alla guida della sua moto quando, per cause ancora da accertare, è scivolato sull’asfalto.