Manutenzione nelle scuole in Sicilia, dalla Regione arrivano 6 milioni

“Dal governo regionale è arrivato il via libera per circa 6 milioni di euro da destinare alla manutenzione urgente delle scuole siciliane”. Lo afferma Alessandro Aricò, assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale, dando notizia dell’autorizzazione alla finalizzazione delle risorse derivanti dai ribassi d’asta dei progetti a valere sui fondi Pac per garantire la continuità e la tempestività degli interventi di somma urgenza degli istituti scolastici, rispondendo così a tutte le richieste pervenute quest’anno e non soddisfatte per incapienza di fondi.

Le risorse saranno destinate per i prossimi tre anni agli istituti per risolvere emergenze che costituiscono potenziale pericolo per le utenze e gli operatori. Ogni istituto potrà richiedere fino a 30 mila euro per interventi urgenti.

“Quanto prima – assicura l’assessore Aricò – gli uffici competenti diffonderanno una circolare con le modalità di accesso in modo da dar seguito a tutte le istanze arrivate in questi mesi. Con questo provvedimento continua l’azione del governo regionale in favore delle famiglie siciliane e dei nostri studenti”.