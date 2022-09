Scontro frontale tra pick-up e furgone al bivio di Aragona, 3 feriti

È di tre feriti il bilancio di un brutto incidente che si è verificato, poco dopo le tre del pomeriggio, lungo la strada statale 189 nei pressi del bivio di Aragona.

Due di loro sono già stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento mentre un terzo, che era rimasto incastrato nelle lamiere del guardrail, è in viaggio verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta a bordo di un elicottero fatto atterrare appositamente in zona. Tutti i feriti sembrerebbero non essere in pericolo di vita.

L’impatto, violento e frontale, è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento tra un furgone e un fuoristrada. Sul posto i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Canicattì e i militari delle stazioni di Aragona e Grotte e. Presenti anche agenti della Polizia Locale di Aragona, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento ed il personale medico.