Svaligiata villetta a Montaperto: rubati orologi, oro e strumenti musicali

Ladri in azione ad Agrigento nella frazione residenziale di Montaperto. Ignoti, riuscendo a forzare un infisso, sono riusciti ad entrare all’interno di una villetta e portare via oggetti di valore quali macchine fotografiche, oro, argenteria, orologi e costosi strumenti musicali.

I proprietari dell’abitazione non si trovavano in casa al momento del colpo. I ladri, dopo aver messo a segno il furto, si sono dati all fuga. A denunciare l’accaduto è stata una cinquantenne agrigentina.

I malviventi, approfittando dell’assenza dei residenti, sono entrati e hanno rovistato ovunque. Poi hanno arraffato quanto possibile e sono scappati. Al via le indagini dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.