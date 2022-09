Termovalorizzatori in Sicilia, Armao “Scelta che ci porterà in un’Europa più avanzata e intelligente”

Con un post/video su Facebook Gaetano Armao, candidato alla Presidenza della Regione per il Terzo polo, Azione – Italia Viva interviene sul ciclo dei rifiuti e sulla termovalorizzazione affermando: “La scelta di realizzare un termovalorizzatore è una scelta molto concreta, una scelta pragmatica. Ma è soprattutto una scelta che produce risparmio di risorse e che guardando all’ambiente ha come obbiettivo la limitazione dell’impatto delle discariche”.

Prosegue Armao: “La Sicilia è piena di discariche a Palermo siamo quasi all’ottava vasca. Non si riesce a limitare l’espansione delle discariche perché pur in presenza di un aumento della differenziata in Sicilia rimane il problema di quella frazione di rifiuto non differenziabile che va certamente distrutto. Ecco perché la realizzazione di uno o due impianti di termovalorizzazione ci porta nell’Europa più avanzata e intelligente nella gestione del ciclo dei rifiuti. Questa è una scelta che guarda al futuro e all’impatto dei rifiuti sui nostri territori”.

“Questa scelta ha anche un impatto molto significativo sulle nostre tasche. Questo perché – conclude Armao – la termovalorizzazione generando energia e creando ricchezza diminuisce l’impatto finanziario sulle tasse che pagano le famiglie e le imprese. Una scelta ineludibile per una Sicilia sul serio”.