Settimana della legalità, proseguono le iniziative a Canicattì

Altri tre appuntamenti per fare Memoria e rendere testimonianza del consapevole supremo sacrificio del Giudice Rosario Livatino ucciso il 21 settembre 1990 alle porte di Agrigento e Beatificato sempre nella Cattedrale del capoluogo il 21 maggio 2021. Due sono iniziative ulteriori che si aggiungono al programma della “Settimana della Legalità Giudici Livatino – Saetta” organizzata dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino Onlus” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Canicattì, la “Pastorale Giovanile” cittadina e l’istituto comprensivo Verga-De Amicis.

Il primo appuntamento è per sabato prossimo alle 20 al Teatro Sociale di via Capitano Ippolito con lo spettacolo “L’unica scelta possibile” tratto dal libro “Io sono nessuno” di Piero Nava e da un’opera di Maria Ausilia Di Falco. Il 2 ottobre invece dalle 9 si svolgerà il corso di formazione per Giornalisti organizzato in collaborazione con l’Ordine nazionale e quello regionale di Sicilia assieme all’Usci. Tema guida dell’incontro “Segreto istruttorio e Diritto di cronaca. Due facce della stessa medaglia alla luce degli insegnamenti del magistrato Rosario Livatino.

Il corso si svolgerà nel Centro attività e studi per la salvaguardia della Legalità e dal rischio derivante dalla criminalità nel complesso monumentale della Badia in via Mariano Stabile. Dopo i saluti del sindaco Vincenzo Corbo e del presidente dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino Onlus” Giuseppe Palilla relazioneranno il Sostituto Procuratore della Repubblica di Agrigento, Gloria Andreoli; il segretario nazionale Ucsi e Tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Salvo Di Salvo; e il già postulatore diocesano della causa Livatino, don Giuseppe Livatino omonimo e non parente del Beato. L’altro appuntamento è per lunedì 3 ottobre alle 18,30 nella chiesa S. Francesco di Canicattì dove la Comunità parrocchiale guidata da don Calogero Capobianco assieme alla “Pastorale Giovanile” hanno previsto una celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Livatino affiancando la Testimonianza del Magistrato Beato a quella di S. Francesco.

L’ultimo appuntamento richiamato nel programma sarà per il 29 ottobre giorno della Solennità Liturgica del Beato Rosario Angelo Livatino quando la Curia di Agrigento assieme alla comunità ecclesiale di Canicattì svolgeranno una serie di iniziative.