Campobello di Licata, ai domiciliari minaccia i Carabinieri durante un controllo: denunciato 39enne

I carabinieri di Campobello di Licata hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale un trentanovenne, disoccupato, di Campobello di Licata.

I militari dell’Arma della Stazione di Campobello di Licata, nei giorni scorsi, erano andati nella sua abitazione per effettuare un controllo di routine, infastidito dal controllo, Il giovane si è prima mostrato insofferente e poi, improvvisamente ha dato in escandescenza, ed ha cominciato a proferire frasi ingiuriose e minacciose contro gli uomini in divisa.