È online nell’albo del sito del Comune di Campobello di Licta, il bando per partecipare al corso base di 1° livello con selezione finale per la figura di “Istruttore amministrativo Cat. C1 “settore economico finanziario – ufficio ragioneria”. La scadenza per presentare la domanda è il 30 Ottobre 2022.

Giovanni Blanda