Nascondeva 1.5kg hashish in camera da letto, arrestato 40enne

I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Siracusa hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un commerciante 40enne.

Nell’abitazione dell’uomo, nascosti in un trolley nella camera da letto, hanno trovato oltre 1,5 chili di hashish già confezionato in panetti, alcuni bilancini e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Al termine delle operazioni l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, la droga è stata sequestrata.