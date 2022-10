Ponte sullo Stretto, Schifani “Il progetto c’è, stavolta si farà”

Tra le priorità del nuovo governo regionale che sarà guidato da Renato Schifani c’è il Ponte sullo Stretto.

“Stavolta si farà”, dice il vincitore delle elezioni regionali siciliane in una intervista a L’Aria che tira, su La7. “Due governi regionali contigui lo vogliono, Sicilia e Calabria, lo vuole il governo nazionale, Matteo Salvini ne ha ribadito l’esigenza ed è un cavallo di battaglia del presidente Berlusconi che stava provando a realizzarlo ma è stato bloccato da Corrado Passera, nel governo Monti”. E “Giorgia Meloni mi risulta che sia convinta”, dice Schifani che ricorda come il progetto sia “cantierabile”, e “come l’appalto fosse già in corso. Poi è stato rescisso e c’è in corso un contenzioso”.

E in una intervista al TG2 Post: “abbiamo una maggioranza coesa con programmi realizzabili – dice Schifani, – Se non l’abbiamo fatto prima è stato a causa della mancanza di volontà politica e di convergenza all’interno del governo”.

Un concetto che ribadisce anche al Corriere della Sera: “Il progetto c’è. E siamo tutti d’accordo”.