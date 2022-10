Canicattì, fermato alla guida di un’auto rubata: denunciato 42enne

I poliziotti delle Volanti del Commissariato di Canicattì hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un quarantaduenne del luogo per l’ipotesi di reato di ricettazione.

A seguito di un posto di un controllo in via Volturno, l’uomo è stato fermato alla guida di una Lancia Y risultata rubata, per la quale, era stata presentata una denuncia dalla proprietaria, ai carabinieri. Il conducente, di Canicattì, ha provato a giustificarsi, sostenendo di averla trovata davanti l’ingresso della sua abitazione, e la stava semplicemente spostando, perché intralciava il traffico.

La vettura, poi è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.