Porto Empedocle, ubriaco e senza patente minaccia carabinieri: denunciato 33enne

In sella allo scooter, ubriaco e senza patente, ha provato ad eludere un posto di blocco dei carabinieri. Non riuscendoci, e venendo fermato, ha cominciato a minacciare e insultare i militari dell’Arma.

È accaduto a Porto Empedocle dove un trentatreenne originario di Raffadali, con precedenti di polizia, è stato denunciato per minacce e violenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

I carabinieri erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato l’uomo a bordo dello scooter in via Crispi. Fermato con non poche difficoltà hanno riscontrato che il 33enne era sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. Per lui è scattata anche una maxi sanzione.