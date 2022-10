Rimossi i rifiuti abbandonati sulla Strada Provinciale S.Elisabetta-S.Angelo Muxaro

E’ stata bonificata ieri l’area invasa dai rifiuti lungo la Strada Provinciale n. 19 S.Elisabetta-S.Angelo Muxaro. In seguito ad alcune segnalazioni e all’intervento del Settore Ambiente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sono intervenuti gli operatori dell’impresa M.D. SRL di Trapani, aggiudicataria dell’appalto per l’Accordo Quadro biennale per gli interventi di bonifica dai rifiuti abbandonati nel territorio provinciale. L’area bonificata, dalla quale sono stati rimossi i rifiuti, tra cui vari pneumatici dismessi, verrà sottoposta ad ulteriori controlli, e purtroppo il Libero Consorzio deve prendere atto della mancanza di sensibilità di parte della popolazione della nostra provincia, che continua ad abbandonare rifiuti di tutti i tipi sul territorio, con conseguente danno ambientale e di immagine e ulteriore aggravio di spese per lo smaltimento e la rimozione.

Già nei primi interventi effettuati dalla consegna dei lavori sono state rimosse e messe in sicurezza oltre trenta tonnellate di amianto, avviate ai centri di raccolta autorizzati e quantitativi ancora più consistenti di varie tipologie di rifiuti (indifferenziati, residui di lavori edilizi, copertoni, vetro ecc.) conferiti in discarica o in impianti autorizzati al loro recupero.

Il servizio di risanamento ambientale è coordinato dai tecnici del Settore Ambiente, ai sensi dell’art. 160 della Legge Regionale n. 25 del 1993 che delega questa competenza alle ex Province Regionali.