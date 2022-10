Canicattì, picchiato e rapinato in casa: 41enne in ospedale

Preso a pugni in faccia e rapinato del cellulare e portafogli mentre stava effettuando faccende domestiche in casa. È successo a Canicattì dove un 41enne del posto è rimasto ferito in seguito ad una vera e propria aggressione con annessa rapina.

L’uomo era all’interno del suo appartamento quando improvvisamente si è trovato faccia a faccia con un malvivente.

Quest’ultimo, dopo averlo preso a pugni, gli ha sottratto il cellulare e il portafogli. Il 41enne, stordito, ha riportato vari traumi ed è stato trasferito in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. Al via le indagini dei poliziotti del commissariato di Canicattì per risalire all’identità del rapinatore.