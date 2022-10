AIA, il Presidente Gero Drago incontra gli alunni dei licei di Canicattì

Questa mattina il nostro Presidente ha incontrato più di 50 giovani per promuovere il nuovo corso per arbitri di calcio della FIGC. Tante le domande a cui ha risposto e moltissimi gli argomenti trattati . Sempre più giovani si avvicinano alla nostra sezione , negli ultimi mesi più di 50 iscrizioni e tante altre continuano ad arrivare . Giorno 17 Ottobre avrà’ inizio il nuovo corso nazionale che si svolgerà presso la sede della nostra sezione ad Agrigento e a Canicattì .

Ringraziamo il Preside dei Licei di Canicattì e la prof. Savarino che ogni anno ci collabora per portare avanti il progetto Scuole / AIA che ha riscosso sempre un grande successo .

Ufficio Stampa Sezione AIA AGRIGENTO