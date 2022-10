Cade in un pozzo durante una festa, tragedia sfiorata in un locale

Un ragazzo cade in un pozzo in un locale e rischia di perdere la vita a Sciacca, nell’Agrigentino. Si è avventurato, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, in un’area in cui non era autorizzato l’accesso al pubblico. Il giovane forse non se n’è reso conto, ma ovviamente questo aspetto è al vaglio di chi sta svolgendo le indagini, ed ha messo i piedi su una botola che lo ha fatto cadere giù. Nonostante il volo di 3 metri non è in pericolo di vita.

Il giovane si trovava all’interno di un locale dove erano in corso i festeggiamenti per un 18° compleanno. A un certo punto, non si sa come e perchè, questo invitato si è allontanato e si è avventurato in una zona dell’esercizio che non era aperta al pubblico. E’ entrato all’interno di questo vano e ha probabilmente perso l’equilibrio finendo sopra questa botola che lo ha fatto cadere giù. Non appena ci si è accorti di quanto accaduto sono stati chiamati i soccorsi e un’ambulanza ha trasferito il giovane al vicino ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Sul posto anche i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica di questo incidente. Anzitutto si sta cercando di capire cosa ci facesse lì il giovane e come effettivamente sia caduto sopra questa botola. Inoltre una serie di accertamenti saranno fatti sul locale, anche qui per stabilire se effettivamente l’area fosse chiaramente interdetta al pubblico.