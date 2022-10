Facciamo Squadra per Canicattì, crisi settore agricolo: perché fare inutili e sterili passerelle prendendosi gioco di un intero settore?

Il movimento politico Facciamo Squadra per Canicattì apprende dai social di un “incontro

importante e proficuo che ha visto come tema unico la crisi che continua a colpire pesantemente il

settore agricolo”.

Al complesso incontro svoltosi domenica pomeriggio al Palazzo di città al quale pare non erano

presenti gli operatori locali del settore, l’assessore al ramo e il presidente dell’IGP ma pare invece

fosse presente una delegazione di coltivatori locali, una nutrita rappresentanza qualificata del

settore composta dal Sindaco, dal vice presidente del consiglio Comunale Giuseppe Alaimo e

soprattutto dall’Onorevole MARIO CARUSO “che si è fatto carico – scrive il sindaco Corbo nella

sua pagina facebook – delle istanze che preoccupano tutto il settore, fulcro non solo della nostra

economia ma dell’intero hinterland”.

Nulla di strano se la questione non avesse dell’incredibile al punto tale da risultare bizzarra,

strampalata e al contempo anche preoccupante, grave e mortificante per la spudorata presa

in giro di un intero settore in un momento di grande difficoltà.

L’Onorevole MARIO CARUSO noto più alle cronache giornalistiche che a quelle parlamentari

(basta fare un giro su Internet) non è più deputato dal 2018.

Ci viene da chiedere di cosa costui si farà carico se dal 2018 non è deputato di questa Repubblica

e di questa Regione?

Cosa rappresenta?

Perché fare inutili e sterili passerelle prendendosi gioco di un intero settore?

Il Movimento Politico Facciamo Squadra per Canicattì auspica un impegno serio

dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale con il coinvolgimento autorevole della deputazione

agrigentina e del prossimo assessore regionale all’agricoltura per l’attivazione di un tavolo che

veda la politica e gli operatori del settore uniti nel trovare soluzioni per salvaguardare l’economia di

un intero territorio.

Fabio Di Benedetto Coordinatore Politico di facciamo Squadra