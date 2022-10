Favara, sequestrati 750 mila euro a imprenditrice settore dell’assistenza ad anziani e disabili

Dieci immobili e due conti correnti, dal valore complessivo di 750 mila euro, sono stati sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento all’imprenditrice favarese Maria Barba, 40 anni, operante nel settore dell’assistenza ad anziani e disabili. Il provvedimento è firmato dal procuratore di Agrigento Salvatore Vella e dal sostituto Gloria Andreoli. Il sequestro è stato convalidato dal gip Micaela Raimondo.

Maria Barba è indagata dalla Procura di Agrigento per appropriazione indebita ed auto riciclaggio. La donna è l’ex moglie di Salvatore Lupo, ex presidente del consiglio comunale di Favara, ucciso nel giorno di ferragosto all’interno di un bar del centro cittadino a colpi di pistola. Per questo delitto è imputato Giuseppe Barba, con l’accusa di omicidio volontario, padre dell’odierna indagata. La stessa è attualmente sotto processo per un presunto giro di estorsioni ai dipendenti della coop sociale Suami di Licata.

E c’è proprio la cooperativa Suami al centro dell’odierna inchiesta e la compravendita, ritenuta di fatto fittizia, di Palazzo Cafisi a Favara. Secondo la Procura di Agrigento, infatti, la donna avrebbe ricoperto contemporaneamente i ruoli di compratore e venditore, essendo amministratrice di fatto della Suami (finita nel frattempo al centro di vicende giudiziarie) e allo stesso tempo proprietaria dell’immobile, al fine di appropriarsi di 750 mila euro. Maria Barba è indagata anche per autoriciclaggio. In particolare gli inquirenti le contestano di aver impiegato le somme dell’appropriazione indebita in operazioni speculative quali l’accensione di polizze assicurative per un valore di 700 mila euro e un investimento in diamanti per un valore di 50 mila euro.