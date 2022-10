Canicattì, bruciato Suv senza targa e senza telaio: indagini in corso

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno avviato le indagini su un misterioso incendio che ha interessato una Audi Q3 in via Amalfi. Non è ancora chiara la natura del rogo anche se nessuna ipotesi, compresa quella dolosa, viene scartata dagli investigatori.

Accertamenti sono in corso per risalire al proprietario del Suv considerato che non è stata ritrovata né la targa né il numero di telaio. Ad allertare forze dell’ordine e vigili del fuoco alcuni residenti della zona che hanno visto la colonna di fumo alzarsi in cielo.