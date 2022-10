Cinque persone denunciate per furto d’acqua

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, nel corso di alcune verifiche effettuate con i tecnici di Aica, hanno denunciato cinque persone per furto aggravato di acqua e invasione di terreni ed edifici. Si tratta di tre uomini e due donne.

Uno di loro è stato anche denunciato per occupazione di un alloggio popolare. Gli accertamenti sono scattati in via Platone, a ridosso del cimitero Bonamorone di Agrigento. Scoperti allaccia direttamente collegati alla rete pubblica.Proseguono le indagini.