FdI Canicattì, Mozione “crisi del comparto agricolo”

CONSIDERATO che il comparto del settore agricolo, ricadente nel nostro territorio e non solo, sta attraversando un periodo di forte crisi economica, una crisi che sembra peggiorare giorno dopo giorno, insieme alla disperazione dei tanti agricoltori, ormai stanchi di veder deprezzato il loro prodotto “Uva Italia di Canicattì”;

PRESO ATTO di quanto ci riferiscono i produttori agricoli locali, dove si rileva che i prezzi di mercato per la vendita in campagna del prodotto di eccellenza di questo territorio “Uva Italia” si aggira a circa 0,30/0,35 €/kg (contro un costo di produzione di circa 0,50/0,55 €/kg);

VISTO che il costo di vendita alla pianta è molto più basso del costo di produzione dell’Uva Italia, i produttori locali sono presi dallo sconforto in quanto nessuno è disposto a vendere alla pianta il prodotto con costi così bassi. Costi che anziché generare guadagno per i nostri agricoltori generano solo ed esclusivamente perdita per le loro casse;

PRESO ATTO che sebbene sia evidente la forte differenza di prezzo, tra prezzo acquisto del prodotto in campagna e costo di produzione, nella Grande Distribuzione Organizzata (di seguito per brevità GDO) alla data odierna il prodotto di eccellenza “Uva Italia di Canicattì” viene venduto a circa 3,50/4,00 €/kg al netto delle promozioni periodiche;

CONSIDERATO che il prezzo così alto di vendita dell’Uva Italia presso le GDO, dato il periodo di forte crisi generale che stiamo attraversando, non fa registrare grosse vendite del prodotto tanto che il prodotto rimane per lungo tempo negli stessi scaffali;

CONSIDERATO che il prodotto “Uva Italia di Canicattì” non può rimanere per tanto tempo (considerato il clima della stagione autunnale) appeso alla vite;

PRESO ATTO delle innumerevoli segnalazioni dei diversi produttori locali di “Uva Italia” che chiedono l’interessamento della politica per la risoluzione delle questioni sopra esposte; RITENUTO che la politica locale, regionale e nazionale, congiuntamente con le associazioni di categoria, ognuno per le proprie competenze, può dare il proprio contributo per la risoluzione delle questioni sopra esposte;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO e

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio; Chiedono l’inserimento nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale della seguente

MOZIONE

Il Consiglio Comunale, con il presente atto di indirizzo, impegna il Sindaco e la Giunta, ad:

1) Promuovere un incontro per ascoltare i produttori e/o gli imprenditori agricoli locali e pianificare in tempi stretti e brevissimi un “Consiglio Straordinario” aperto alla cittadinanza;

2) Intercederecongiuntamenteconleassociazionidicategoriaconleistituzionicompetenti,sia a carattere regionale che nazionale, ognuno per le proprie competenze, al fine di attivare

tutte le procedure del caso, come:

a) Avviare l’iter e le procedure istituzionali per il riconoscimento della “crisi di mercato”,

poiché solo in questo modo si possono ricevere interventi e contributi provenienti dalla

comunità europea;

b) ChiedereuntavolodiconfrontoconlaGDOalfinedicalmierareilprezzodivenditaal

dettaglio;

c) Avviare tutte le azioni che mirano all’introduzione della “Fiscalità di Vantaggio”

(esempio sgravi contributivi ecc.).

I Consiglieri Comunali

Lalicata Giuseppe Marchese Ragona Liliana