Schiacciato da cancello mentre lavora, morto 55enne di Palma di Montechiaro

Un operaio di cinquantacinque anni di Palma di Montechiaro, Gaspare Rallo, è morto questa mattina all’ospedale Policlinico di Messina dove si trovava ricoverato in seguito ad un incidente sul lavoro.

L’uomo era rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio a causa del distacco di un cancello elettrico in un capannone a Giammoro, in provincia di Messina.

Le condizioni del 55enne sono apparse fin da subito gravi con un trauma toracico importante. Poi la corsa in ospedale anche con l’ausilio di un elisoccorso. Per l’operaio però non c’è stato nulla da fare.