Trasporti: prorogati i servizi integrativi per isole minori

La Regione siciliana ha prorogato i contratti con Caronte&Tourist e Liberty Lines, le compagnie di navigazione che gestiscono, in concessione, attraverso navi ed aliscafi, i servizi integrativi di trasporto marittimo con le isole minori. Si tratta dei contratti scaduti nel 2020 e prolungati, sino all’altro ieri, a causa dell’emergenza Covid. Per Liberty Lines e’ stata decretata una “proroga tecnica” dei collegamenti in aliscafo, sino al prossimo 31 dicembre. Questo in attesa dell’aggiudicazione definitiva del nuovo bando, alla quale ha partecipato solo la societa’ trapanese. Diversa la situazione per il servizio integrativo a mezzo nave. Per Caronte & Tourist isole minori e’ stata decretata una “proroga tecnica” che restera’ in vigore fino al 28 febbraio del 2023, nelle more di affidamento dei servizi dovuto all’espletamento delle nuove procedure di gara aperte dopo che il bando, alla quale ha partecipato solo questa societa’, e solo per i lotti Eolie, Egadi e Pelagie, non e’ stato aggiudicato perche’ la Regione ha ritenuto “non ammissibili le offerte tecniche presentate”.