Canicattì, Conferenza di Capigruppo sulle problematiche del comparto agricolo

Programmata per lunedì 10 ottobre, alle 10, una conferenza di Capigruppo Consiliari avente ad oggetto: Interventi del C.C. sulla crisi del comparto agricolo del nostro territorio e calendarizzazione dei lavori del Consiglio Comunale. Ad aver indetto l’incontro il Presidente del C.C., Mimmo Licata.

La pressante crisi economica che attanaglia il settore agricolo è un argomento che preoccupa l’intera Comunità e necessita che si lascino accesi i riflettori sui problemi che i produttori prima e l’indotto, di conseguenza, vivono quotidianamente. Gli aumenti energetici, che hanno trainato in vertiginosa salita il costo di tutte le merci, sono la principale causa di questo problema. Con una economia locale principalmente basata sull’agricoltura è facile dedurre che un considerevole numero di nuclei familiari sia in serie difficoltà, il Consiglio Comunale si schiera compatto a fianco degli operatori del settore.