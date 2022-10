Confintesa Sanità, Domenico Amato eletto Segretario Nazionale

presso l’Hotel Addaura di Palermo, si è svolto il primo Congresso dell’Unione Territoriale di Palermo di Confintesa.

Erano presenti oltre al segretario uscente Dr. Domenico Amato e al Segretario Confederale Confintesa Sicilia Dr. Antonio Russo anche il Segretario Generale Confintesa Dr. Francesco Prudenzano, il Presidente di Confintesa Dr. Massimo Visconti, il Presidente Emerito di Confintesa Dr. Taddeo Albanese, il Segretario Generale di Confintesa Funzione Pubblica Dr.ssa Claudia Ratti, i Segretari delle sedi Confintesa di Trapani e Messina Giuseppe Monaco e Salvatore Mercadante.

“Ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti al nostro congresso per la fiducia e la stima che anche oggi hanno espresso nei miei confronti e nei confronti dei componenti scelti per la segreteria Nazionale di Confintesa Sanità, continuerò il lavoro svolto in questi anni da me e dalla mia squadra a difesa e tutela di tutti i lavoratori della Sanità, conscio delle innumerevoli difficoltà che la congiuntura economica odierna porrà in essere, ma sicuro di poter mettere in campo le migliori soluzioni possibili”, così dichiara il Neoeletto Segretario Nazionale di Confintesa Sanità Dr. Domenico Amato.