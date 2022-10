Dal territorio all’ospedale: cardiologi si confrontano a Castelvetrano

Dal 7 al 9 ottobre prossimi, presso l’Althea Palace Hotel di Castelvetrano, cardiologi di ogni parte d’Italia si confronteranno sul connubio tra clinica e diagnostica che viene considerato indissolubile.

Direttore scientifico del congresso è il dottor Cosimo Toto.

Così come accade già da qualche anno in occasione di questo appuntamento, i lavori del congresso saranno anticipati, alle 9 del mattino del 7 ottobre, dallo screening cardiologico “Dalla teoria alla pratica con Ecg, visita ed ecocardio, con sede presso il Diaverum di Sciacca – Castelvetrano”.

I lavori del congresso saranno aperti alle 9 dell’8 ottobre e proseguiranno fino alle 12.30 del giorno successivo. Ben 13 i crediti per i partecipanti.

“Nella Medicina moderna – afferma il dottor Cosimo Toto – deve prevalere la cultura di squadra. Dobbiamo imparare a lavorare in team e per quanto riguarda la Cardiologia è necessario che, soprattutto nella fase di screening, siano coinvolti anche Nefrologi e Diabetologi. Penso, inoltre, che non si vada da nessuna parte se non si riesce a migliorare ulteriormente, nell’interesse del paziente, la relazione tra specialisti e medici di base”.

Il congresso è aperto agli infermieri, considerati“figura indispensabile, insieme al medico, nell’assistere i pazienti”.