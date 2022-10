Licata sommersa dai rifiuti: proclamati due giorni di sciopero degli operatori ecologici

Licata sommersa dai rifiuti. Piccole e grandi discariche abusive continuano ad essere presenti in varie zone della città.

I cittadini sono ormai stanchi di questa situazione; cumuli di rifiuti sono presenti nei pressi dell’ospedale, qualcuno nella serata di ieri ha appiccato il fuoco alla discarica abusiva presente in via Dei Mandorli, nella zona delle villette a schiera di contrada Piano Cannelle.

Insomma una situazione senza precedenti e che rischia di peggiorare visto che la Cgil ha deciso di proclamare lo sciopero per il 19 e 20 ottobre degli operatori ecologici visto che il pagamento degli stipendi da avviene sempre in ritardo.

“Gli accordi sui tempi del versamento – scrive la Cgil funzione pubblica – delle spettanze e sulle modifiche dell’organizzazione del lavoro, non sono, ad oggi, stati rispettati; il servizio si trova in una situazione di forte criticità e questa situazione potrebbe sfociare in un grave crisi igienico -sanitaria; i lavoratori – aggiunge il sindacato – sono costretti a prelevare l’immondizia da terra senza l’ausilio di attrezzature e con rischi per la propria salute; è necessario procedere alla verifica dell’attuale organizzazione del lavoro e dei servizi di raccolta”.