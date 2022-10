Mese dell’educazione finanziaria, iniziative nelle Poste della provincia di Agrigento

Poste Italiane dedica al Mese dell’Educazione Finanziaria, in calendario dal 1 al 31 ottobre, cinque colorate cartoline a tema, imperdibili per tutti gli appassionati e collezionisti del settore, che saranno disponibili gratuitamente nei due uffici postali con sportello filatelico di Sciacca e Agrigento Centro e nei dieci Spazio Filatelia del territorio (Roma, Milano, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Firenze e Napoli).

Nell’occasione sarà disponibile anche un annullo speciale rettangolare dedicato che sarà utilizzato insieme a quello a datario mobile, in questo caso il cliente dovrà pagare solo il francobollo per la timbratura.

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuove ogni anno, per tutto il mese di ottobre, il Mese dell’Educazione Finanziaria con iniziative ed eventi per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. Conoscenze indispensabili per la serenità del presente e del futuro.

L’edizione di quest’anno sarà incentrata sul tema “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”. La finalità dell’iniziativa è promuovere una serie di attività gratuite, a cura di intermediari finanziari, università, etc., per lo sviluppo della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale.