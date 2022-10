Canicattì, tentata rapina ai danni di un tabaccaio

E’ accaduto, verso le 21, lungo una strada di contrada “Montagna”, mentre il tabaccaio, dopo avere abbassato la saracinesca della propria attività, stava tornando a casa. Verosimilmente, i due avevano pedinato l’uomo, e sapevano dove entrare in azione.

Di fatti hanno sbarrato la strada, mettendo di traverso un ciclomotore, ed hanno minacciato di aprire il fuoco, il tabaccaio, in retromarcia è riuscito a guadagnare la via di fuga, allontanandosi dalla zona. I banditi colti di sorpresa sono scappati a mani vuote. L’esercente ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, negli uffici del Commissariato cittadino, e da lì a poco, i poliziotti hanno avviato le indagini per provare ad identificare i due delinquenti.

Gli agenti hanno, subito, avvisato la Procura della Repubblica di Agrigento, ed avviato l’attività investigativa.