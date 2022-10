Evade tre volte in otto ore e tentato furto: arrestato 34enne

Tre evasioni in meno di otto ore e un tentato furto in un caseificio. È accaduto a Raffadali dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 34enne. L’uomo, in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in una comunità, sarebbe fuggito per ben tre volte tra le dieci e le quattro del mattino.

Nel mezzo anche il tempo per tentare un furto in un esercizio commerciale del paese sventato soltanto dal provvidenziale intervento dei carabinieri che lo hanno rintracciato e nuovamente arrestato. Il provvedimento è stato convalidato e questa mattina si è celebrato il giudizio direttissimo a margine del quale il giudice ha deciso di non disporre alcuna misura cautelare come invece chiedeva la pubblica accusa.

Il 34enne, difeso dall’avvocato Giuseppe Zucchetto, è stato però nuovamente posto in detenzione domiciliare nella stessa comunità per un altro reato commesso nel 2014.