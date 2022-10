“Investire sulla scuola per cambiare il Paese”, appello dei sindacati al governo regionale

“Il governo nazionale e quello regionale devono investire seriamente sull’istruzione se si vuole davvero cambiare il Paese e colmare le disuguaglianze territoriali e sociali, a partire da quelle che affliggono la Sicilia. E’ inammissibile, ad esempio, la scarsa diffusione nell’isola del tempo pieno, che sottrae ai ragazzi opportunità d’istruzione e socializzazione”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, intervenendo all’attivo regionale della Flc Cgil.

Piaga abbandono scolastico

”Oggi più d’ieri – ha aggiunto – la scuola deve rilanciare la sua funzione come luogo di confronto democratico, come comunità educativa che opera da soggetto collettivo con lo scopo di formare cittadini autonomi e con capacità critica. In Sicilia – ha sottolineato Mannino – l’abbandono scolastico è tutt’oggi una piaga, un fenomeno che consegna alla strada, con tutti i rischi del caso a partire da quello di finire nelle trappole della criminalità organizzata, tanti ragazzi. Un fenomeno dunque che va contrastato con tutte le azioni necessarie a rafforzare la scuola pubblica in organici, strutture e dotazioni e il suo ruolo sul territorio”.

Mannino ha rilevato la necessità che vengano accolte le richieste che vengono dal mondo della scuola: elevare l’obbligo scolastico fino a 18 anni, rendere obbligatoria la scuola dell’infanzia, incrementare il tempo scuola, soprattutto in Sicilia, e un rinnovo contrattuale immediato che dia i giusti riconoscimenti ai docenti. “E’ scandaloso – ha sottolineato che i nostri insegnanti siano i meno pagati d’Europa. Un sistema di istruzione e formazione adeguato è oggi fondamentale per un sano sviluppo della Sicilia, che possa dare prospettive ai nostri giovani”.