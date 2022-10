Nasconde la cocaina in un cuscino del divano di casa: arrestato 42enne

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi hanno arrestato in flagranza un 42enne pregiudicato catanese per “detenzione ai fini di spaccio di droga”.

Al riguardo i militari, nell’ambito di un’attività info – investigativa volta al contrasto dello smercio di droga nel quartiere San Cristoforo, hanno effettuato una perquisizione all’abitazione dell’uomo, agli arresti domiciliari dallo scorso 9 settembre per reati connessi agli stupefacenti, recuperando nel salone, 50 grammi di cocaina ben nascosta in un cuscino del divano e altri 5 grammi della stessa sostanza in cucina, all’interno di una credenza.

Gli ulteriori controlli hanno poi permesso di rinvenire anche un block notes, su cui sono stati trascritti nominativi e cifre, un bilancino di precisione nell’armadietto del bagno e la somma in contanti di 2.400,00 €, tutto riconducibile all’attività delinquenziale.

Il 46enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.